Esqueleto milenar de criança é descoberto em Pompeia, na Itália

O esqueleto de uma criança foi encontrado nesta terça-feira (24) no sítio arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, durante novas escavações na região.

Os ossos da criança, que segundo os arqueólogos possuía de 7 a 8 anos, foi localizado totalmente intacto. A inesperada descoberta foi considerada “extraordinária” e “inesperada” pelos profissionais.

“Pompeia está em um ponto de virada para a pesquisa arqueológica, não só para descobertas excepcionais que dão fortes emoções, como no caso desta. Mas também porque consolidou um novo modelo de abordagem científica, que lida com levantamentos de escavações de forma interdisciplinar”, explicou o diretor do parque arqueológico de Pompeia, Massimo Osanna.

O esqueleto foi encontrado no complexo “Terme Centrali” e levado ao Laboratório de Pesquisa Aplicada do Parque Arqueológico.

De acordo com os arqueólogos, é provável que durante a erupção do vulcão Vesúvio, no ano de 79 d.C, o menino procurou abrigo no complexo de banhos, mas não conseguiu sair com vida do local.

A mesma área foi alvo de escavações entre 1877 e 1878 e, provavelmente, o esqueleto já havia sido encontrado, mas não ficado à mostra por causa da camada vulcânica, que não permitiu a construção de um molde do corpo.