“Esperávamos um ou até gêmeos. Vieram cinco”, diz mãe de primeira viagem

Dia 04/06/2019, uma data que foi um divisor de águas na minha vida e do meu marido, dia do nascimento dos nossos quíntuplos, eu me emociono só de lembrar de todos os momentos vividos e sentidos na alma neste dia! Sem palavras para AGRADECER à toda EQUIPE MÉDICA DA UNIMED VITÓRIA, que foi FANTÁSTICA, em especial ao Dr MÁRCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA, meu médico obstetra, que jamais esquecerei de todo seu esforço, sua competência, sua organização para que no dia do parto, tudo ocorresse da melhor forma possível, como ocorreu, e, também a Dra ANNA LÚCIA SILVA CAMPOS, médica responsável por todos os exames de ultrassonografia dos bebês, um verdadeiro anjo em nossas vidas! Ali, naquela sala de parto, por incrível que pareça, fui segura, fiquei calma, porque fui muito bem preparada para esse dia, tive vários momentos de verdadeira provação de FÉ em DEUS, me entreguei de corpo e alma, além da confiança em toda equipe médica que fizeram desse dia INESQUECÍVEL!!! Meu muito obrigada, eternamente grata à todos vocês! 💚💚💚💚💚 A equipe médica continha: 3 obstetras 3 anestesistas 1 ultrassonografista 7 pediatras + 2 MR 5 enfermeiras 8 técnicos de enfermagem 1 fisioterapeuta Anestesia Dr Edvaldo Dadalto Dr José Basílio de Souza Dr Fabiano Varanda Rodrigues Obstetras Dr Márcio de Oliveira Almeida Dra Rosângela Maldonado Dr Aloísio Abdo Campos Medicina Fetal Dra Anna Lucia Silva Campos Pediatras Dra Carla Andreia Zamprogno de Oliveira Pereira Dra Lenna Ribeiro Izoton Vitória Dra Márcia Moscon Casa Grande Dra Karla Christine Merscher Dra Sara Vailant Sá Prado Carreiro Dra Cíntia Ginaid Dra Thaissa Campos Boscaglia