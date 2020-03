Entenda o que é a H5N8, a gripe aviária detectada na Alemanha

O vírus respiratório H5N8 teve um caso confirmado nesta semana na Alemanha, em uma criação de frangos em Bad Lausick, perto de Leipzig. Apesar de similaridade nominal com o vírus H1N1, ele é menos patogênico para humanos e não há registro de surto da doença atualmente.

Para conter o avanço do vírus, as criações de pássaros que registram algum caso de gripe aviária sacrificam todos os animais e foi estabelecido um período de quarentena no local. Essa foi a abordagem adotada na Alemanha nesta semana e na Arábia Saudita, que registrou um caso no início de fevereiro deste ano.

No ano passado, uma série de casos da doença registrados na Europa impactou a indústria, em razão dos programas de sacrifícios. Entre os países afetados estão Eslováquia, Polônia, Hungria e República Checa. O caso reportado na Alemanha nesta semana é o segundo detectado no país em 2020.

A Organização Mundial da Saúde não descarta a possibilidade de infecção de humanos pelo vírus H5N8. No entanto, a entidade informa que o risco é “provavelmente baixo”, com base nas informações atuais. Até hoje, nenhum humano foi contaminado pelo vírus H5N8. Por ser uma variação do vírus influenza A, causador da gripe, os sintomas do H5N8 podem ser similares, como febre, dores no corpo, tosse e dor de cabeça.

Foto: Wikimedia Commons/Thegreenj / CC BY-SA