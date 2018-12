Entenda como um boi gigante chegou a quase 2 metros de altura

São Paulo — Um boi gigante tomou conta da internet nesta última semana. Chamado Knickers, o animal com 1,94 metro de altura vive na Austrália, em uma fazenda na região de Myalup, e foi descoberto pela imprensa local. Sua história é curiosa: ele escapou da morte graças ao seu tamanho — nenhum abatedouro o quis por ser grande demais. Hoje com sete anos, ele lidera o rebanho do fazendeiro Geoff Pearson, vivendo tranquilamente no pasto. Tudo isso sem que seu próprio dono saiba explicar como o bovino cresceu tanto, como relatado em reportagem do jornal britânico The Guardian. Veterinários, porém, tem algumas hipóteses.

A primeira e mais sem surpresas é de que, na verdade, Knickers é apenas um boi que viveu mais do que seu conterrâneos. Animais da espécie dele, os Holsteins-Friesians, costumam ser abatidos antes da idade do bovino gigante. Nos EUA, onde há uma regulação bem clara, os que viram carne não passam dos quatro anos, três a menos que o boi-celebridade. “Não tenho certeza se ele é uma anormalidade ou apenas um Holstein alto”, disse ao The Verge a professora Alison Van Eenennaam, da UC Davis, na Califórnia.

Existem registros, inclusive, de um boi cabeceira, como Knickers, de 1,93m na Califórnia. Danniel, como foi batizado, era da mesma raça e morreu em junho deste ano. E há bovinos que vão além. Um touro da raça Charolês chamado Barnsford Ferny foi considerado o maior do Reino Unido no ano passado. O tamanho? 2,10 metros.

Mas há especialistas que discordam de Eenennaam. “[Para] um touro como esse, de raça leiteira, é raríssimo atingir esse peso e tamanho”, disse ao G1 o especialista Antônio Rosa, da Embrapa de Campo Grande (MS). Segundo ele, é mais provável que o bovino australiano tenha sofrido alguma alteração genética, que pode ter afetado seu hormônio de crescimento.

Só para se ter uma ideia da possível “anormalidade”, segundo a Associação de Holsteins dos EUA, uma vaca da mesma espécie normalmente pesa na casa dos 680 Kg e tem 1,4 metro de altura. Fora os quase 2 metros, o boi australiano pesa 1,4 tonelada. De toda forma, independente do motivo, o que se sabe é que Knickers viverá provavelmente até morrer de causas naturais na mesma fazenda em que está hoje.