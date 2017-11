Engenheiro autodidata terraplanista quer se lançar em um foguete

Mike Hughes é um norte-americano de 61 anos que não fez faculdade de engenharia aeroespacial.

Mas no afã de provar que a Terra é plana (uma crença pseudocientífica que alcançou popularidade razoável, inclusive no Brasil), ele decidiu investir US$ 20 mil na construção de um foguete caseiro – e embarcar na engenhoca amadora para, lá do alto dos céus da Califórnia, tirar uma foto definitiva dessa homérica pizza que é nosso planeta.

“Dá um medo desgraçado, mas nenhum de nós sairá vivo deste mundo, não é mesmo?”, declarou ele à imprensa. “Eu sei alguma coisa sobre aerodinâmica (…) e sobre o tamanho e a potência de foguetes. Mas isso são fórmulas, não ciência. Não há diferença entre ficção e ficção científica.”

Hughes teve seus 15 minutos de fama na mídia internacional. (The Guardian//Engenheiro autodidata quer lançar a si próprio em um foguete – e provar que a Terra é plana/Reprodução) Hughes teve seus 15 minutos de fama na mídia internacional. (The Guardian//Engenheiro autodidata quer lançar a si próprio em um foguete – e provar que a Terra é plana/Reprodução)

Hughes não é ambicioso: calcula que sua criação caseira subirá meros 550 metros e percorrerá 1,6 quilômetro.

Isso, infelizmente, pode levá-lo a concluir que os terraplanistas estão corretos: essa altitude não é suficiente para observar a curvatura do horizonte de maneira satisfatória – principalmente se você estiver preocupado demais em sobreviver à provável explosão de um artefato instável.

A plataforma de lançamento é a parte de trás do chassis de um motorhome modificado (Walter White ficaria orgulhoso), encontrado em um anúncio no Craigslist – site famoso por conter pessoas vendendo coisas de todas as sortes, inclusive o próprio corpo.

Parte dos dólares investidos na empreitada foram angariados por meio de uma campanha de crowdfunding, apoiada por entusiastas.

“Como a NASA não manda ninguém para o espaço, Mad Mike pode ser uma das únicas pessoas do mundo que decolaram em um foguete”, afirma o texto introdutório. “É muito importante apoiá-lo.”

O conspiracionista poderia ter economizado um bocado de dinheiro comprando uma passagem de avião para a ilha de Taiwan – onde poderia olhar pela janela do último andar do edifício Taipei 101, com 509 metros de altura.

Se estivesse com preguiça de ir até a China, porém, bastaria subir em um avião qualquer, para um destino qualquer: a maior parte dos voos comerciais alcançam 11 quilômetros de altitude – 20 vezes mais que o foguete caseiro.

Hughes, porém, não se abala com argumentos e refutações. O ex-mecânico da NASCAR, hoje motorista de limousines, afirma ser o único homem que “projetou, construiu e lançou a si próprio em um foguete.”

O feito, alcançado em 2014, foi filmado em primeira pessoa e está registrado no YouTube (veja abaixo). Os ferimentos, segundo o Washington Post, o incapacitaram por duas semanas.

O jornal norte-americano fez uma investigação aprofundada sobre o programa espacial dos terraplanistas, o mais ambicioso desde a corrida que levou Yuri Gagarin à órbita da Terra em 1961

. Hughes pretende, um dia, usar um balão para alcançar 6 mil metros de altitude – e de lá pegar carona em uma mochila a jato para alcançar o infinito e além. Antes, porém, tentará ser eleito governador da Califórnia.

“Eu acredito [na Terra Plana] há mais ou menos um ano”, afirmou ele em entrevista a um canal do YouTube dedicado à teoria.

“Eu pesquisei por vários meses enquanto fazia todas as outras coisas – sabe, eu ainda preciso ganhar a vida, e construir esse foguete toma muito do meu tempo.”

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da Superinteressante.