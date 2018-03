Empresa cria coletor de exame clínico com descarte sustentável

Coletar exames de urina e fezes é algo incômodo, ainda mais para pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção. Em busca de algo que pudesse facilitar o processo, a ColOff criou um revestimento para assento sanitário estéril, sustentável (utiliza plástico verde) e descartável para coleta de exames clínicos, a fim de oferecer conforto e higiene, além de evitar a contaminação tanto das amostras quanto do paciente.

A empresa participou da terceira edição do Braskem Labs Scale, programa de aceleração de empreendedores realizado pela Braskem que tem como foco encontrar soluções inovadoras que melhorem a vida das pessoas por meio da química e do plástico. A quarta edição já está com inscrições abertas.

O programa, que tem duração de quatro meses, oferece capacitação personalizada, treinamentos e mentorias individuais com executivos da própria empresa. Por isso, você também confere no vídeo o depoimento de um executivo da Braskem sobre sua experiência como mentor. Como parte dos resultados, gerou negócios efetivos para grande parte dos 41 participantes até o momento.

