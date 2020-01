Emirados Árabes confirmam quatro casos de coronavírus de Wuhan

Os Emirados Árabes Unidos detectaram quatro pessoas de nacionalidade chinesa contaminadas pelo coronavírus de Wuhan, anunciou nesta quarta-feira (29) o ministério da Saúde, no que pode ser os primeiros casos no Oriente Médio.

As quatro pessoas são da mesma família e vieram de Wuhan, a cidade onde o vírus apareceu pela primeira vez.

“O Ministério da Saúde e Prevenção anunciou casos do novo coronavírus que afeta uma família da cidade de Wuhan, na China”, disse a agência oficial WAM.

“O estado de saúde das pessoas afetadas é estável”, acrescentou.

O ministro da Saúde disse em comunicado subsequente que os quatro membros da família chinesa “estão contaminados”.

Os aeroportos do Golfo, incluindo o de Dubai, um dos mais importantes do mundo, decidiram controlar os passageiros da China com câmeras térmicas.

As autoridades chinesas anunciaram outras 26 mortes, o que eleva o saldo total do coronavírus a 132 mortes e 5.974 casos confirmados na China continental.