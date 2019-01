Elon Musk exibe protótipo de seu próximo foguete Starship

Um protótipo do próximo foguete da SpaceX, “Starship”, está pronto para seu primeiro teste no Texas. O chefe da companhia espacial, Elon Musk, publicou nesta quinta-feira uma foto da nave, cujo revestimento de aço lembra a estética dos primeiros foguetes.

Elon Musk já tinha anunciado que o Starship finalmente não seria de fibra de carbono, um material que é mais leve, porque é menos resistente que o aço às temperaturas extremas, tanto frias como quentes.

O Starship também não terá a aparência habitual dos foguetes, pintados de branco no caso da SpaceX. “A pele ficará quente demais para a pintura. Acabamento de aço inoxidável. Máxima refletividade”, escreveu o magnata no Twitter.

“O Starship parecerá prata líquida”, disse em outro tuíte.

O protótipo montado no Texas, em Boca Chica Village, sobre a costa do Golfo do México, tem um diâmetro de nove metros, como o foguete real, mas é menor.

O teste foi anunciado para março ou abril: o foguete decolará até uma altitude de poucos quilômetros e, se tudo sair bem, pousará em terra firme novamente.

Um protótipo para um voo orbital foi prometido para junho. Para isso, um motor principal ou booster no primeiro estágio, batizado “Super Heavy”, impulsará o Starship.

Este novo foguete, formado pelo Starship e pelo Super Heavy, está destinado a se tornar possivelmente o grande e único lançador da SpaceX e um dia levar astronautas à Lua, ou inclusive a Marte, segundo os projetos de Musk.

Atualmente, a empresa utiliza e reutiliza seus foguetes Falcon 9.