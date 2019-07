Eclipse lunar poderá ser visto em todo o Brasil

São Paulo – No dia do aniversário de 50 anos da chegada do homem na Lua, um eclipse lunar parcial poderá ser visto de todas as regiões do Brasil. A partir das 17h01 (horário de Brasília) desta terça-feira (16), será possível ver a Lua parcialmente sombreada. O fenômeno deve durar, no total, cerca de 5 horas e 33 minutos.

Quando a Terra, o Sol e a Lua estão alinhados ou extremamente próximos, o planeta terrestre encobre a Lua, ocasionando um eclipse total. Um eclipse lunar parcial ocorre quando o satélite lunar não está inteiramente coberto pela Terra.

A penumbra, fase inicial do fenômeno, pode ser vista a partir das 15h43, quando a Lua começa a ter sua iluminação bloqueada pela sombra da Terra – mas dificilmente é percebida. O início da umbra, segunda fase do fenômeno, ocorrerá cerca de 17h01 – quando o eclipse parcial poderá ser percebido a olho nu.

O fim de ambas as fases, respectivamente, ocorrerá 21h17 e 19h52, no horário de Brasília – com a penumbra terminando por último. A Lua entra hoje em sua fase Cheia, que durará até o dia 24 de julho.

Duas semanas atrás, também foi possível observar o eclipse solar de alguns locais do Brasil. O próximo eclipse lunar que poderá ser visto no Brasil acontecerá apenas em 2021.