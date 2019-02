Eclipse: anel de fogo ilumina o céu na Ásia e nos EUA

1. Montagem mostra as diversas fases do eclipse anular visto do Parque Grand Canyon, nos Estados Unidos zoom_out_map 1 /10 (David McNew/Getty Images)

2. Montagem mostra diversas fases do eclipse observadas no estado americano do Arizona zoom_out_map 2 /10 (Stan Honda/AFP)

3. Crianças se admiram com o fenômeno visto em Tóquio zoom_out_map 3 /10 (Toru Yamanaka/AFP)

4. O anel de fogo foi intensificado em Tóquio zoom_out_map 4 /10 (Kazuhiro NogiAFP)

5. Em algumas regiões de Tóquio, as nuvens criaram um efeito especial para o fenômeno zoom_out_map 5 /10 (Masashi Hara/Getty Images)

6. Estudantes observam o eclipse na China zoom_out_map 6 /10 (AFP)

7. O anel de fogo foi muito intenso na província chinesa de Fuijan zoom_out_map 7 /10 (AFP)

8. Em Hong Kong, quem acordou cedo pôde ver apenas uma parte do eclipse zoom_out_map 8 /10 (Philippe Lopez/AFP)

9. Pessoas se reúnem no Grand Canyon para observar o anel de fogo zoom_out_map 9 /10 (David McNew/Getty Images)

10. O fenômeno não era visto nos EUA desde 1994 zoom_out_map 10/10 (David McNew/Getty Images)

São Paulo – Um eclipse solar tomou o céu na Ásia Oriental na manhã desta segunda-feira e no oeste dos Estados Unidos no final da tarde de domingo. O fenômeno não era observado nos EUA desde 1994 e havia sido visto pela última vez há 173 anos no Japão.

Durante aproximadamente quatro minutos, observadores com óculos especiais puderam ver a lua ofuscar a maior parte do sol, deixando apenas um anel de luz visível. Chamado de eclipse anular, o fenômeno se diferencia do eclipse total porque a maior distância da lua em relação à Terra não permite que o sol seja completamente encoberto. Veja as imagens.