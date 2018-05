É nesta idade que os filhotes de cachorros atingem o pico da fofura

São Paulo – Os filhotes de cachorros ficam mais fofos quando atingem a idade em que são abandonados por suas mães, de acordo com um levantamento feito na Universidade do Arizona. O pico da fofura acontece quando eles têm entre 7 e 8 semanas de vida e precisam buscar a sobrevivência por conta própria ou serem adotados por humanos.

Clive Wynne, psicólogo e pesquisador do comportamento de cães e lobos, se perguntou se havia relação entre a fofura dos filhotes e a idade na qual precisam ser independentes. Ele teoriza que isso não acontece mais cedo porque eles ainda dependem do leite materno até terem cerca de dois meses de vida.

Então, o pesquisador conduziu um estudo com 51 participantes que avaliaram, com notas de 1 a 10, filhotes de três raças: jack russel terrier, cane corso e pastor branco. O primeiro, com 7,7 semanas, foi o vencedor, seguido pelo cane corso de 6,3, e pelo pastor branco, mais velho, com 8,3 semanas. Veja as imagens aqui.

Wynne afirma que é no momento do desmame que os animais de estimação ficam mais atraentes e conseguem mais chances de serem adotados por seres humanos.

O estudo reconhece suas limitações. A amostragem de participantes era composta apenas por estudantes universitários e apenas três raças foram julgadas. O uso de vídeos, em vez das fotos que foram usadas, também poderiam alterar os resultados. Com seu levantamento, Wynne espera cativar mais pesquisadores a realizar estudos maiores com cães e gatos.