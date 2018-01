Dormir mais pode ajudar a perder peso

São Paulo – Quer emagrecer? Uma nova pesquisa diz que dormir pode ajudar você nessa missão.

O estudo foi realizado por pesquisadores do King’s College London, com 42 participantes, que foram divididos em dois grupos: um deles passou a dormir uma hora e meia a mais todas as noites, enquanto o outro deveria manter seus próprios hábitos de sono. Durante o período estudado, os participantes registraram tudo que comeram.

O resultado indica que a vontade de consumir açúcar foi menor em quem passou a dormir mais. Foram 10 gramas a menos de açúcar, em média, registrados na dieta em relação às pessoas que mantiveram seus hábitos de sono.

“Nossos resultados também sugerem que o aumento de tempo na cama em uma hora ou mais pode levar a escolhas mais saudáveis de alimentação”, diz Haya Al Khatib, que chefiou o estudo.

Apesar da quantidade de participantes dessa pesquisa em particular ter sido pequena, Khatib coloca um parâmetro importante à sua conclusão. “Isso fortalece a ligação entre o pouco tempo dormindo e a baixa qualidade das dietas que já foi observada em outros estudos.”

Outra pesquisa semelhante foi realizada pela Universidade do Colorado em Boulder e ela também ligou a falta de um sono de qualidade à má alimentação. Ainda assim, com na maioria dos temas debatidos na comunidade científica, ainda é preciso que hajam mais análises sobre essa ligação.