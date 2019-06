Dorme com a TV ligada? Estudo relaciona prática com ganho de peso

São Paulo – Existem diversas ações, popularmente conhecidas e comprovadas cientificamente, que ocasionam em aumento de peso – como se alimentar de comidas altamente calóricas e industrializadas com frequência. Um novo estudo diz que adormecer com a televisão ligada também é capaz de fazer você engordar.

A pesquisa, que focou em mulheres de idades 35 até 74, demonstra que cair no sono com qualquer fonte de luz que ilumine o quarto/sala pode estar relacionado diretamente com ganhar peso. Participaram do estudo um grupo com 43.722 mulheres.

Os dados, que foram retirados de uma análise de 5 anos, informam que as pessoas que dormiram com alguma fonte de luz ligada ganharam mais de 4,5 quilogramas durante esse período de tempo.

Não é novidade que garantir uma boa noite de sono está no topo das dicas para viver de forma saudável, e a falta dela já foi associada com uma variedade de más condições de saúde, como a própria obesidade.

O estudo, publicado na rede de pesquisas médicas JAMA, sugere que luzes artificiais atrapalham a qualidade do sono, sendo essa uma das razões pelas quais os celulares e computadores têm a função de filtrar a luz a azul da tela, deixando-a com uma iluminação menos agressiva aos olhos.

Os pesquisadores concluíram que mais estudos serão necessários para confirmar essa hipótese. “Outros estudos prospectivos e intervencionistas poderiam ajudar a elucidar essa associação e esclarecer se a redução da exposição à luz durante o sono pode promover a prevenção da obesidade.”