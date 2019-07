Dois adolescentes ganham Mundial do game Fortnite e ficam milionários

Eles têm 16 anos e já são milionários. O norueguês Emil Bergquist Pedersen, apelidado Nyhrox, e seu companheiro austríaco Thomas Arnould, conhecido como Aqua, foram a primeira dupla campeã do mundo do videogame Fornite – uma vitória que lhes rendeu US$ 3 milhões.

Os dois adolescentes venceram duas de seis partidas da primeira final do Mundial em dupla, que aconteceu em Nova York, e terminaram com o maior número de pontos.

“Não sei o que dizer. É uma loucura”, disseram os ganhadores.

Em uma partida de Fornite, o jogador dirige uma personagem em uma ilha, onde enfrenta os demais. O vencedor é o último sobrevivente. À medida que a partida avança, o perímetro de jogo vai reduzindo para acelerar o desfecho.

Cada jogador pode encontrar armas e material de construção na ilha, que lhe permite levantar estruturas para se proteger dos ataques de outros competidores.

Com um total de 51 pontos, Nyrhox e Aqua derrotaram outra dupla europeia, formada pelo holandês “Rojo” e o britânico “Wolfiez”, que também ficaram milionários neste sábado.

David Jong, o chamado “Rojo”, de 21 anos, e Jaden Ashman, conhecido como “Wolfiez”, de 15, receberam US$ 1,125 milhão cada.

A editora do jogo Fortnite, Epic Games, distribuirá US$ 30 milhões em prêmios durante o fim de semana. Ao longo de toda a temporada de competição, os prêmios somam US$ 100 milhões.

O jogo se tornou um fenômeno desde seu lançamento em julho de 2017, reunindo mais de 250 milhões de jogadores, segundo a Epic Games.