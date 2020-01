Desde 2012, a temperatura global aumenta todos os dias

São Paulo – De acordo com um estudo realizado por pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, a temperatura mundial vem sendo afetada pelo aquecimento global, diariamente, desde 2012. A pesquisa foi publicada na revista Nature Climate Change, e indica que a temperatura global está aumentando de forma gradual a cada dia.

Com base nas leituras meteorológicas realizadas em diversos pontos da Terra, os cientistas calcularam a temperatura global dia a dia, comparando os valores com modelos estatísticos.

Dessa forma, eles conseguiram observar a mudança da temperatura desde 1900 até os dias atuais, analisando também a umidade e a variação da temperatura entre as décadas.

Entre os resultados apresentados, os cientistas descobriram que a temperatura global passou a ser mais alta do que o comum a partir de março de 2012, o que significa que o clima é um importante indicador do aquecimento global. Essas descobertas são importantes para conscientizar a população mundial sobre o problema das intensas mudanças climáticas.

A consistência no aumento das temperaturas também confirma a informação de que, independente se um dia estiver com um clima considerado frio fora de época, a temperatura global média ainda será maior do que deveria ser.