Depois de 10 anos, Nasa terá missão tripulada ao espaço junto com a SpaceX

Nesta sexta-feira, 17, a Agência Espacial Norte Americana (Nasa) informou que o próximo vôo espacial partindo dos Estados Unidos acontecerá no dia 27 de maio, marcando o fim de um período de quase 10 anos sem lançamentos de uma missão tripulada a partir do território americano.

Ainda que a data possa mudar, o anúncio demonstra uma visão positiva para a jornada da Nasa este ano. O lançamento será, dessa vez, diferente de outros já realizados pela agência. Ele será operado pela SpaceX, companhia espacial fundada pelo empreendedor Elon Musk, e levará astronautas americanos até a Estação Espacial Internacional.

Embora a Nasa tenha sido a principal responsável por todo o seu histórico de viagens espaciais, levar uma tripulação diretamente ao espaço depois de 10 anos de tentativas não é tão simples. Esta tarefa, que é considerada um desafio perigoso, será realizada em parceria com a companhia de Musk – para agilizar algo que a Nasa está trabalhando há anos.

Caso a agência consiga ter sucesso com o lançamento, ela acabará superando um contrato realizado com a Boeing, que foi chamada para auxiliar em um projeto da Nasa para levar tripulações até a estação espacial. A sonda Starliner, que estava sob responsabilidade da Boeing, acabou sofrendo atrasos durante um voo de testes, o que fez com que a Nasa investigasse o projeto. Recentemente, a companhia afirmou que o voo tripulado só poderia acontecer no final do ano, devido aos atrasos.

A equipe que irá até o espaço contará com os astronautas veteranos Bob Behnken e Doug Hurley, que já foram diversas vezes ao espaço. A decolagem do foguete Falcon 9 acontecerá às 16h32, partindo do bloco 39A do Centro Espacial Kennedy, a mesma base de missões históricas como Apollo.

Durante a última década, a Nasa tem lutado para continuar presente na Estação Espacial Internacional, já que os ônibus espaciais foram aposentados, fazendo com que a agência tivesse que pedir com que tripulantes russos continuassem indo até o local. Embora ainda não tenha sido definido quanto tempo os astronautas devem permanecer na estação, a expectativa é que a missão seja longa.