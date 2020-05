Covid-19: Reino Unido aprova teste de anticorpos com 100% de precisão

O Reino Unido aprovou o primeiro teste de anticorpos com 100% de precisão contra o novo coronavírus, causador da doença covid-19. As informações são do jornal britânico Telegraph.

Trata-se de um exame de sangue, criado pelo laboratório suíço Roche, que determina se a pessoa já contraiu o vírus no passado.

O governo britânico gastou 16 milhões de libras em testes de anticorpos que se mostraram ineficazes.

Os novos testes, mais eficazes do que os anteriores, ajudam o Reino Unido a criar políticas de reabertura da economia.

Vale notar que os pesquisadores do mundo todo ainda buscam entender se a imunidade adquirida pelas pessoas que contraíram o vírus uma vez é ou não permanente, ou se ela dura por um período determinado de tempo.

Os novos testes podem ajudar a entender melhor quantas pessoas de fato foram infectadas, incluindo aquelas que não manifestaram sintomas da covid-19. Isso ajudaria tanto a desenvolver vacinas e tratamentos para a doença como também a estimar com maior precisão a taxa de letalidade do novo coronavírus.