Coronavírus pode ter novo sintoma raro

A conjuntivite pode estar entre os sintomas da covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Em comunicado, a Academia Americana de Oftamologia alertou que o sintoma pode ter passado despercebido em casos de contágio da doença.

A entidade recomenda que os médicos oftalmologistas usem proteção que abrange olhos, nariz e boca ao atender pacientes que tenham quadro de infecção pelo novo coroanvírus ou suspeita de contágio.

“Em regiões com alta prevalência da doença, praticamente qualquer paciente atendido por um oftalmologista pode estar infectado com SARS-CoV-2, independentemente de fatores de risco ou indicação para a visita”, diz a entidade.

A conjuntivite causada pelo novo coronavírus seria como qualquer outra e, por isso, pode passar despercebida com um dos sintomas da doença.

Práticas de higienização comuns contra o novo coronavírus, como a limpeza constante de ambientes, especialmente consultórios médicos, podem evitar o contágio do vírus e prevenir a conjuntivite associada a ele.

Em um estudo que foi publicado no periódico científico Journal of Virology, pesquisadores analisaram 30 pessoas com covid-19. A conclusão foi que apenas um apresentou quadro de conjuntivite. No entanto, as outras 29 apresentaram secreções oculares com o coronavírus. Em outra pesquisa, com mais de mil pessoas, também mostrou casos de conjuntivite em pessoas com covid-19.

Ou seja, o sintoma é considerado raro nos quadros clínicos de covid-19, o que a própria Academia Americana de Oftalmologia reconhece. Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse seca e dificuldade para respirar.