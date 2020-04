Novo caso de ebola contraria declaração da OMS

A República Democrática do Congo registrou um novo caso de ebola apenas dois dias após a Organização Mundial da Saúde ter declarado o fim do surto da doença no país. É o primeiro caso registrado após 52 dias sem novos infectados pela doença.

Segundo informa a Nature, o incidente chama a atenção pois a última contaminação registrada ocorreu no dia 17 de fevereiro, quando uma mulher foi infectada com a doença, mas conseguiu se recuperar. Nos 40 das seguintes, mais de 2 mil pessoas foram testadas para Ebola e nenhum caso havia sido confirmado.

Em junho de 2019, a OMS declarou o ebola como uma emergência de saúde mundial. Além do Congo, outros países da África Ocidental como Libéria, Guiné e Serra Leoa também sofrem com a doença.

Enquanto enfrenta os efeitos da pandemia do coronavírus, o Congo volta suas atenções para o ebola. O país é um dos principais afetados pelo surto que já infectou, segundo a OMS, 3.310 pessoas e fez 2.265 vítimas fatais. Assim, a taxa de fatalidade é de 66%. Ou seja, duas em cada três pessoas infectadas morrem pela doença.

Para efeito de comparação, a taxa de mortalidade da covid-19 é inferior a 10%. Até a manhã desta terça-feira (14), 1,9 milhão de pessoas haviam contraído o novo coronavírus. Do total, foram registradas 120,8 mil mortes.