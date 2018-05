Confirmado: Correr pode deixar você mais feliz

São Paulo – Um estudo da Universidade Caledônia de Glasgow, no Reino Unido, comprova o que muita gente já sabia: correr pode deixar você mais feliz.

Os pesquisadores analisaram os dados coletados de mais de 8 mil pessoas que praticam corrida e viram que elas costumam se dizer mais felizes do que a média da população.

A grande maioria das pessoas consultadas (89%) disseram correr regularmente as tornava mais felizes e que a atividade tinha um impacto positivo tanto na saúde mental quanto na imagem corporal. O aumento na felicidade registrado foi de 10% em relação à média de bem-estar.

A pesquisa também concluiu que o uso de aplicativos sociais que monitoram o trajeto e compartilham resultados com amigos podem ser benéficos para corredores.

“As pessoas ficam muito mais propensas a praticar exercícios regularmente e colher os resultados. Há uma combinação de competitividade e coletividade que é extremamente benéfica”, afirma, em nota, Dr Emmanuelle Tulle.

Um estudo separado, publicado no Jornal Americano de Psiquiatria, indica que realizar atividades físicas regularmente diminui as chances do desenvolvimento da depressão. Esse efeito benéfico para a saúde mental se provou verdadeiro no estudo para crianças, adultos e adultos com idade avançada.