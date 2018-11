Como descobrir uma traição, de acordo com a ciência

São Paulo – Mesmo sem entender uma palavra, podemos saber características importantes ao ouvir a voz das pessoas. Na maioria das vezes, conseguimos distinguir características biológicas como sexo, tamanho corporal, força física, idade e maturidade sexual. Com um pouco mais de atenção, também é possível extrair outras informações, como atratividade, fertilidade e até mesmo a probabilidade que uma pessoa tem de cometer traições.

Uma teoria popular entre psicólogos evolucionistas chamada “pais versus mulherengos” sugere que, em relacionamentos heterossexuais, homens com características mais masculinas e dominantes não são muito paternais e geralmente se dedicam menos a seus filhos e netos comparados a homens não tão masculinizados. No entanto, segundo a teoria, mulheres geralmente preferem homens com vozes mais fortes e masculinas, especialmente quando estão no período fértil.

Os psicólogos associam esse comportamento à suposição de que homens com vozes mais graves poderiam gerar filhos geneticamente mais saudáveis. Por outro lado, eles também costumam ser classificados pelas mulheres como mais propensos a trair e menos confiáveis em geral, sendo preferidos para relacionamentos de curto prazo. Isso sugere que elas usariam algo nas vozes masculinas para tentar avaliar as chances de serem traídas e o nível de confiança que podem depositar nos parceiros.

Descobrindo um traidor

Um estudo recente de psicólogos do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, buscou investigar a questão e descobriu as pessoas podem, sim, identificar potenciais traidores apenas pela voz. Durante o estudo, os participantes ouviam gravações de pessoas de perfis semelhantes (tom de voz, atratividade, altura e peso) falando sem nenhuma informação adicional sobre elas.

Com sucesso, classificavam as vozes de pessoas que traíam como “mais propensas a trair” do que as que não traíam. Ao avaliar os resultados,os pesquisadores constataram que as mulheres eram melhores nessa tarefa do que os homens. Porém, os pesquisadores não conseguem saber ainda quais são as pistas usadas pelos participantes para classificar corretamente as vozes, uma vez que os perfis eram parecidos.

O estudo aponta também que não são apenas as mulheres que conseguem captar os sinais de bons genes e a probabilidade de trair. A voz feminina costuma mudar durante o ciclo menstrual, e os homens acham as vozes das mulheres mais atraentes quando estão perto da ovulação do que em outras épocas do mês.

Como ser atraente usando a voz

A voz também pode sinalizar nosso interesse em outras pessoas. Em outro estudo, publicado em 2014, os participantes tinham que classificar como atraentes ou não atraentes as vozes de pessoas que falavam em outro idioma. Os resultados indicaram que, quando querem se mostrar atraentes, os homens tendem a engrossar a voz, e tanto homens quanto mulheres aumentam a variação da altura da voz enquanto conversam, tornando-as mais dinâmicas do que monótonas.

Ao ouvir atentamente a voz de nossos interlocutores, juntamente a outros sinais corporais, podemos extrair informações que ajudam a fazer escolhas mais sábias e mais completas, mas é sempre bom lembrar que a outra pessoa também pode estar julgando nossa voz.