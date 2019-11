Colonizar Marte levaria apenas 20 anos, prevê Elon Musk

São Paulo – No que depender de Elon Musk, os humanos terão um novo planeta para chamar de lar. Será Marte. E todo esse processo levaria apenas 20 anos após a primeira leva de pessoas ser viajar da Terra ao planeta vermelho.

Pelo Twitter, o empresário sul-africano afirmou que seriam necessárias mil naves Starship – produzidas pela SpaceX– para levar o material e as pessoas necessárias com o intuito de construir uma cidade sustentável no planeta vizinho. Cada viagem deve custar cerca de 2 milhões de dólares.

A estimativa de tempo leva em consideração diversos fatores. Um deles é o fato de que viagens entre a Terra e Marte podem ser feitas apenas a cada dois anos por conta do alinhamento dos planetas.

Segundo Musk, cada espaçonave poderia realizar até três viagens por dia, o que resulta em mais de 1 mil voos por ano para cada Starship. Cada veículo espacial teria capacidade de transportar 100 toneladas para órbita por ano. No total, 10 milhões de toneladas de material seriam transportados por ano.

Apesar das estimativas otimistas, não há qualquer previsão de quando os terráqueos vão chegar em Marte.