Cinco aplicativos para quem gosta de aprender sobre o espaço

São Paulo – Se você gosta de estudar sobre temas relacionados ao espaço, aplicativos gratuitos para smartphones Android e iPhones podem ser uma boa forma de manter contato com astronomia no dia a dia. Separamos e testamos cinco opções. Confira a seguir.

StarWalk

Grátis, em português, para Android e iPhone

Para quem se interessa em observar o espaço e encontrar planetas, constelações ou estrelas, com esse aplicativo é possível identificar aqueles que estão bem acima de você. É só apontar o seu smartphone em direção ao corpo celeste.

O serviço de localização por GPS permite que você acesse a todas as informações no céu e, mesmo durante o dia, observar tudo pelo modo noturno.

Além disso, o app apresenta a opção “máquina do tempo”, que permite determinar um horário para saber qual será a posição de determinado corpo celeste.

NASA Globe Observer

Grátis, em português, para Android e iPhone

Um pouco diferente dos convencionais aplicativos de observação espacial, com esse software desenvolvido pela NASA, você consegue interagir diretamente com os cientistas. Como? Os ajudando a confirmar medidas de objetos presentes na Terra, após eles medirem diretamente do espaço com a ajuda de satélites

O satélite ICESat-2, lançado em 2016, carrega um instrumento chamado ATLAS que dispara 60.000 raios de luz para a superfície da Terra, a cada segundo que a orbita.

Por meio do satélite, cientistas podem estudar informações sobre a Terra – como o nível de elevação do mar, altura de árvores, gelo terrestre – e contar com a ajuda de usuários para confirmar tais informações.

Carta celeste

Grátis, em português, para Android e iPhone

Similar ao StarWalk, com esse aplicativo é possível ver a localização exata de estrelas e constelações ao apontar o seu celular em direção ao céu.

O que o diferencia do primeiro aplicativo é a possibilidade de alterar a sua localização e apreciar o céu de diferentes lugares do globo terrestre, o colocando em modo noturno.

ISS Detector

Grátis, em português, para Android

Se você já pensou em como seria observar a Estação Espacial Internacional sem o uso de telescópio, com esse aplicativo isso se torna viável.

Combinando dados disponibilizados pela NASA e outros sites de conteúdo espacial, o ISS Detector dispõe de um alarme que avisa quando o usuário estiver passando por uma estação espacial, e aponta a direção para onde o céu está mais limpo para melhor visualização.

Com compras de extensões dentro do aplicativo, também capacita o usuário a rastrear e visualizar satélites de rádio e outros objetos presentes no espaço.

NASA Be A Martian

Grátis, em português, para Windows e iPhone

Um pouco mais específico do que os citados anteriormente, esse aplicativo desenvolvido pela NASA permite que o usuário se sinta como um habitante de Marte.

Por meio do seu dispositivo, você pode viajar para o segundo menor planeta do Sistema Solar, estudá-lo, receber informações sobre as últimas missões e explorar as imagens fotografadas por satélites quase que instantaneamente.