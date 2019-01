Cientistas estão alterando genes de plantas para torná-las enormes

São Paulo – Na agricultura, cientistas têm usado a engenharia genética para criar plantas mais robustas e nutritivas há décadas. Porém, a ideia agora é usar a tecnologia para criar vegetais gigantes e aumentar o rendimento dos alimentos.

Cientistas da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, acabam de publicar um artigo em que explicam como acrescentaram novas instruções de DNA a amostras de tabaco para persuadi-las a crescer como resposta às mudanças de iluminação. Os experimentos levaram a aumentos de até 40%, como conta o site Futurism.

O trabalho dos pesquisadores atraiu a atenção da Fundação Bill & Melinda Gates, que contribuiu com cerca de 80 milhões de dólares (cerca de 300 milhões de reais) para a pesquisa. Uma das tarefas da Fundação do criador da Microsoft é melhorar a segurança alimentar global.

O próximo passo é fazer alterações semelhantes no código genético de outras plantas, incluindo soja e feijão de corda – embora os pesquisadores alertem que pode levar décadas até que as agências reguladoras liberem as grandes plantas para consumo humano.