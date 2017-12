Cientistas dizem que criaram o menor cartão de Natal do mundo

Cientistas britânicos criaram o que eles acreditam ser o menor cartão de Natal do mundo, tão pequeno que mais de 200 milhões deles podem caber em um selo postal padrão.

O cartão, criado pelo National Physical Laboratory (NPL), o laboratório nacional de padrões de medição do Reino Unido, mede 15×20 micrômetros. Um micrômetro é um milionésimo de metro.

O cartão é feito de nitreto de silício revestido com platina, e foi ilustrado usando um feixe de íons focado. A capa do cartão apresenta uma gravura de um boneco de neve, acima das palavras “boas festas”, bem como uma mensagem no interior.

Um dos inventores do cartão, o dr. David Cox, da NPL, que criou o cartão junto com o colega dr. Kin Mingard, disse que a tecnologia utilizada na sua criação tem mais usos práticos.

“Estamos usando as ferramentas que criaram o cartão para medir com precisão a espessura de características extremamente pequenas nos materiais, ajudando a desbloquear novas tecnologias de bateria e semicondutores. É um desenvolvimento genuinamente empolgante”.

A NPL disse que o menor cartão de Natal anterior media 200×209 micrômetros, fazendo sua invenção mais de 100 vezes menor.