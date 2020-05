Cientistas descobrem o buraco negro mais próximo da Terra

O buraco negro mais próximo da Terra na história pode ter sido descoberto por cientistas. Há apenas mil anos-luz de distância do nosso planeta, ele está tão próximo que “as estrelas que giram em torno dele podem ser vistas a olho nu”, segundo os autores do estudo.

O sistema foi observado como parte de uma pesquisa sobre sistemas com duas estrelas, mas os cientistas se chocaram rapidamente com o fato de que um exemplo em particular estava escondendo um buraco negro que ainda não havia sido descoberto.

Ao contrário de outros do tipo, ele não interage violentamente com os objetos a seu redor e é um dos poucos que não libera fortes raios-X. Os astrônomos não conseguiram observar o buraco negro diretamente, mas conseguiram descobrir a sua presença baseando-se nas interações gravitacionais exercidas por ele — e o definiram como um “buraco negro quieto”.

Os cálculos dos pesquisadores apontam que o objeto é um buraco negro de massa estelar, formado pelo colapso de uma estrela prestes a morrer. “Um objeto invísivel com 4 vezes a massa do Sol só pode ser um buraco negro”, afirmou Thomas Rivinius, cientista do Observatório Europeu do Sul (ESO) que conduziu o estudo, em nota.

O sistema no qual o buraco negro está inserido foi encontrado pelos cientistas com o telescópio MPG/ESO 2.2 no Chile. Mas, segundo eles, se uma pessoa no hemisfério sul olhar para o céu, pode ser capaz de enxergar as estrelas do buraco negro em uma noite clara, sem usar telescópio.

O sistema foi batizado de HR 6819. Depois do buraco negro descoberto nele, o mais próximo já identificado está a 3 mil anos-luz de distância da Terra, na constelação de Monoceros. Mas outros milhares podem estar por aí, apenas esperando (ou não) para serem descobertos.