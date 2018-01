Cientistas criam exame de sangue para detectar 8 tipos de câncer

Madri – Uma equipe internacional de cientistas desenvolveu um exame de sangue não invasivo que pode detectar de forma precoce oito tipos comuns de câncer, segundo um artigo publicado nesta quinta-feira na revista “Science”.

A descrição deste exame, baseado em uma análise combinada de DNA e proteínas, é o resultado do trabalho de uma equipe liderada por Joshua Cohen, do Centro Ludwig de Pesquisa do Câncer, na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore (Estados Unidos).

O diagnóstico de câncer antes que haja metástases é uma das chaves para reduzir as mortes por esta doença no futuro, afirma a “Science”.

A princípio, este novo método de diagnóstico foi elaborado para detectar o câncer de ovário, fígado, estômago, pâncreas, esôfago, colorretal, pulmão e mama.

O CancerSEEK, como foi denominado este exame, analisa mutações em 16 genes que estão vinculadas a diferentes tumores, bem como dez biomarcadores de proteínas que circulam no sangue.

Os pesquisadores estudaram um total de 1.005 pacientes que tinham sido diagnosticados com oito tipos comuns de câncer pré-metastático – estes foram diagnosticados com base nos sintomas da doença.

No trabalho também está incluído o estudo de 850 indivíduos sadios.

Assim, os cientistas conseguiram fazer com que este teste detectasse câncer com uma sensibilidade de 69% a 98% – dependendo do tipo de tumor – nestes mais de mil pacientes.

Além disso, constataram que a probabilidade de uma pessoa saudável receber um resultado positivo falso “é muito baixa”.

Para os responsáveis por este trabalho, o objetivo final do CancerSEEK é detectar o câncer ainda antes que a doença seja sintomática.

Os cientistas estimam que o custo deste exame de sangue único pode ser inferior a US$ 500 dólares (R$ 1.600), o que representa uma quantia comparável ou menor que alguns dos exames atuais, como a colonoscopia para o câncer de intestino.