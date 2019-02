Cientistas criam cerveja que evita ressaca

São Paulo – É o fim da ressaca. Cientistas australianos do Instituto de Saúde Griffith descobriram uma fórmula para evitar que consumidores de cerveja fiquem desidratados após ingerir a bebida.

A ressaca é causada por vários fatores, mas o principal deles é a desidratação. Quando a pessoa fica bêbada, o corpo perde minerais chamados de eletrólitos. Isso ajuda a explicar a sensação de mal estar no dia seguinte.

Por saber disso, cientistas resolveram criar uma fórmula de cerveja que inclui eletrólitos. O ingrediente é muito encontrado em bebidas esportivas porque ajuda a manter o corpo hidratado.

O teor alcoólico também sofreu uma redução. Isso porque a cerveja com eletrólitos e menos álcool foi 30% mais eficaz em evitar a ressaca que as demais. Para chegar nessa conclusão, os cientistas acrescentaram o ingrediente em quatro cervejas com teores alcoólicos diferentes.

Os participantes tiveram que ingerir a bebida após se exercitar e recuperar 150% da massa do corpo perdida durante os exercícios em menos de uma hora. Após o experimento, os pesquisadores concluíram que as cervejas com eletrólitos e menor teor alcoólico reidrataram o corpo.

Apesar das mudanças na composição, os pesquisadores garantem que o sabor da cerveja não muda. Mas, por enquanto, a bebida é apenas um conceito. A cerveja reidratante ainda não está à venda e os cientistas não deram detalhes sobre uma possível comercialização do produto.