Cientista brasileira cria xampu com cafeína para tratar a calvície

São Paulo – A calvície, que é a perda parcial ou total dos cabelos do couro cabeludo, afeta mais de 42 milhões de brasileiros, segundo a Associação Brasileira do Cabelo. Para trazer uma solução para o problema, a cientista Jackeline Alecrim desenvolveu um xampu com ativo de café que estimula o crescimento de cabelos na região onde for aplicado. Lançado em 2017, o produto recebeu o nome de “Caffeine’s Therapy” e utiliza extrato biotecnológico de café.

Em entrevista a EXAME, a cientista, formada no curso de farmácia pela Faculdade Pitágoras (Ipatinga, MG), comentou que a inspiração inicial para o produto foi o fato de existirem muitos artigos científicos sobre o uso benéfico do café no cabelo.

“A cafeína isolada sempre foi ressaltada como um ativo que beneficia o ciclo capilar. Ao invés de isolar a cafeína, fizemos o dermocosmético utilizando um extrato concentrado de café para aumentar a eficácia”, explicou Jackeline.

Desenvolvido, em maior parte, com recursos próprios, o xampu foi a forma pensada pela facilidade de absorção que proporciona ao couro cabeludo. De acordo com Jackeline, os voluntários que participaram dos testes iniciais observaram melhorias no crescimento logo após o primeiro uso.

A cientista, que estudou o processo do produto por quatro anos, disse que é importante acertar a concentração do café. “Meus estudos demonstraram que, na concentração correta, o extrato que desenvolvemos teria eficácia muito maior do que o que existia no mercado. Por isso fomos o primeiro grupo de pesquisa a obter resultados significativos com a cafeína com ação beneficiada para o tratamento da alopecia [queda capilar]. Durante quatro anos de estudo, mais da metade deste tempo foi tentando encontrar a concentração ideal para estimular o efeito de crescimento capilar e combate a calvície, pois em concentração errada poderia promover a queda em vez do crescimento”, disse a cientista.

O produto foi patenteado em 2017, e é vendido pela empresa criada por Jackeline, chamada Magic Science. A empresária e cientista informou que não realiza exportação do produto, de forma que os consumidores são majoritariamente brasileiros. O produto teve 100% de eficácia antiqueda nos testes exigidos pela Anvisa com redução da queda, estímulo no surgimento de novos fios e no crescimento capilar, algo único em todo o mundo”, declarou.

Para utilizar o produto, basta usar como um xampu comum e massagear a região de 3 a 5 minutos, enxaguando o local após o tempo determinado. O xampu é vendido no site oficial da empresa de Alecrim, por 124,90 reais, e em demais sites de revenda, com preços variando de 90 até 100 reais.