Chuva de meteoros poderá ser vista nesta quarta (22)

Causado pela poeira do cometa Thatcher (C/1861 G1), a anual chuva de meteoros Líridas poderá ser observada no céu no brasileiro na madrugada do dia 22 de abril (quarta-feira).

A experiência astronômica poderá ser observada de qualquer lugar do país, mas quem mora nas regiões Norte e Nordeste terá visão privilegiada. Será possível observar até 18 meteoros por hora cruzarem o céu. Quem mora na região Sul, apenas 7.

Apesar da chuva de meteoros ter começado no dia 14 de abril, ela ainda não registrou o seu pico de exposição. O melhor horário para acompanhar o evento ocorre exatamente no dia 22, por volta das 2h.

Segundo especialistas em astronomia, não será necessário nenhum equipamento especial para observar o fenômeno. É recomendado apenas estar em uma região com pouca poluição luminosa. Ou seja, o mais escuro possível.

A boa notícia é que neste ano a Lua vai dar uma ajudinha extra. A luminosidade do satélite natural da Terra estará mais baixa, uma vez que a Lua estará em sua fase nova.