China garante que chance de laboratório espacial cair na Terra é mínima

Pequim – O governo da China garantiu nesta sexta-feira que é mínima a possibilidade dos destroços do laboratório espacial Tiangong-1 caírem na Terra, enquanto o equipamento segue se aproximando sem controle da atmosfera e os cientistas estimam que entrará na mesma em questão de horas ou dias.

“Informamos ao departamento das Nações Unidas para o espaço sideral sobre a data (aproximada) de reentrada, e aumentaremos os esforços de coordenação com o departamento durante o processo”, afirmou hoje o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Lu Kang, em entrevista coletiva.

Se for necessário, o governo chinês também estaria disposto a contar com a ajuda de outros países e organizações em relação à reentrada do laboratório espacial, que está prevista para algum momento entre 31 de março e 4 de abril, acrescentou a fonte.

Lu assegurou que a China “dá importância ao assunto e o trata de forma responsável, de acordo com os regulamentos”.

Segundo a companhia de engenharia China Manned Space (CMS), encarregada do programa Tiangong, este módulo de dez metros de comprimento e 8,5 toneladas de peso estava a 196 quilômetros da Terra na quinta-feira, seis a menos que no dia anterior.

O Tiangong-1 foi o primeiro passo dado pela China para estabelecer uma estação orbital própria permanente. O equipamento está sem controle há meses e, desde o fim do ano passado, algumas agências espaciais expressaram temor de que seus destroços pudessem atingir a superfície terrestre.

A China, por sua vez, acredita que o equipamento será totalmente incinerado e pulverizado pelo atrito causado pela reentrada na atmosfera.

A região onde poderia acontecer a reentrada do Tiangong-1 é uma faixa muito ampla do planeta que inclui toda a África, quase a totalidade da América do Sul, a Austrália, boa parte da Ásia e o sul da Europa.

O laboratório Tiangong-1 foi colocado em órbita em 29 de setembro de 2011 e ficou em funcionamento até 16 de março de 2016.

A China lançou em setembro daquele ano o seu novo laboratório espacial, o Tiangong-2, que acolheu entre outubro e novembro a primeira missão tripulada, com dois astronautas.

O país asiático deve começar em 2019 a construção de uma estação espacial composta por vários módulos, cuja conclusão está prevista para 2022.