Cern oferece oportunidade para estudantes do ensino médio

A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN) está com inscrições abertas, até 31 de março de 2018, para o concurso Beamline for Schools. Trata-se de uma oportunidade para estudantes do ensino médio de todo o mundo criarem e realizarem um experimento científico em um dos seus aceleradores de partículas.

Em seu quinto ano, o concurso está aberto a equipes compostas de pelo menos cinco estudantes e um supervisor adulto (treinador). Os candidatos deverão pensar em uma experiência simples e criativa e enviar sua proposta escrita de mil palavras e um breve vídeo de um minuto, que deverá estar exclusivamente em inglês.

As equipes vencedoras ganharão uma viagem ao CERN (até nove membros da equipe e dois supervisores), com todas as despesas pagas, para poder realizar o experimento proposto no laboratório por 10 a 12 dias. Todos os participantes receberão certificado. Participantes que passarem à fase final irão ainda receber uma camiseta BL4S para cada membro, um detector de raios cósmicos (CosmicPi) para a escola e, em alguns casos, a possibilidade de visitar um laboratório de física próximo.

As inscrições podem ser feitas pelo site do concurso. O anúncio das equipes vencedoras ocorrerá em junho. As atividades no CERN estão previstas para o mês de setembro.

Mais informações: http://beamline-for-schools.web.cern.ch/.