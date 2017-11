Castelo de 3.000 anos é encontrado no fundo de lago na Turquia

São Paulo – Um castelo datando de até 3 mil anos foi encontrado submerso em um lago na Turquia.

As informações preliminares mostram que o castelo fez parte do Reino de Urartu, que cresceu às margens do lago Van—no qual o castelo foi encontrado submerso. Isso é indicado pelas pedras usadas na construção, bastante características dessa civilização.

Estudos mais aprofundados serão realizados para saber em qual estado o castelo se encontra. Medições iniciais mostram que a parte visível do muro sob a água tem entre 3 e 4 metros—ainda não se sabe quanto dos muros está escondido sob a terra do fundo do lago. Os arqueólogos que fizeram a descoberta são da universidade Van Yüzüncü Yıl, da Turquia.

O grupo foi motivado por um antigo folclore local que dizia que ruínas antigas estavam escondidas sob o lago. “Arqueólogos e oficiais de museus nos disseram que não encontraríamos nada”, disse ao Daily Sabah o líder da busca, Tahsin Ceylan.

A hipótese com a qual os pesquisadores trabalham é com o aumento do nível da água. Eles acreditam que o nível do lago foi subindo com o decorrer do tempo, submergindo parte da cidade. Ao redor do lago, algumas ruínas permanecem em terra firme.

O vídeo abaixo, produzido pela National Geographics, mostra as ruínas.