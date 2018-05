Cápsula Dragon da SpaceX volta à Terra

A cápsula não tripulada Dragon saiu da Estação Espacial Internacional (ISS) carregada com 1.800 quilos de equipamentos e regressou à Terra na tarde deste sábado, disse a SpaceX.

“Bom pouso da Dragon confirmado, completando a terceira missão de reabastecimento da SpaceX de destino e origem da @Space_Station com uma nave espacial testada em voo”, tuitou a empresa de Elon Musk pouco depois das 19H00 GMT (16H00 horário de Brasília).

A nave havia se desacoplado da estação em órbita às 09H23 locais (13H23 GMT, 10H23 horário de Brasília), para começar sua viagem de regresso à Terra.

“Liberação confirmada”, disse o comentarista Rob Navias na NASA TV, destacando que a separação ocorreu quando a ISS estava a cerca de 411 quilômetros da Terra, passando sobre o sul da Austrália.

“Dragon está a salvo a caminho”, garantiu.

O pouso foi feito no Oceano Pacífico, em frente à costa da Califórnia, com o auxílio de um paraquedas, conforme o previsto.

A cápsula traz uma série de experimentos científicos, incluindo ratos de laboratório que foram estudados em órbita para ver como seus ossos mudam em condições de microgravidade.

“Outras amostras biológicas preservadas em congeladores científicos, como plantas, insetos e tecidos humanos também foram colocados na Dragon”, disse a Nasa em comunicado.

Esta é a décima quarta missão da SpaceX no contexto do contrato de 1,6 bilhão de dólares com a Nasa para abastecer a ISS durante vários anos.