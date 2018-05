Cafeína melhora produtividade e ajuda a gostar mais de outras pessoas

São Paulo – O café não só pode melhorar o humor, como também pode fazer você gostar mais de outras pessoas. Ao menos, é isso que indica um novo estudo publicado no Journal Of Psychopharmacology por pesquisadores americanos das universidades da Califórnia e de Ohio.

Separados em dois grupos, 134 participantes foram colocados para discutir um assunto complexo por 15 minutos. Segundo a pesquisa, quem tomou uma quantidade moderada de cafeína antes de fazer alguma atividade em grupo avaliou a própria performance, assim como a de colegas como melhores do que quem não consumiu a cafeína antes da atividade.

Os participantes do estudo também apresentaram aumento de performance devido ao consumo da cafeína–uma constatação de diversos estudos científicos. A pesquisa foi feita com pessoas que disseram tomar café regularmente. “Se você bebe café, a cafeína faz você se sair melhor em tarefas em grupo”, afirmou Vasu Unnava, autora do estudo e pesquisadora da Universidade da Califórnia, em Davis.

Um dos motivos pelos quais a cafeína ajuda a melhorar a disposição para o trabalho ou qualquer atividade é que ela bloqueia os receptores de adenosina no cérebro, o que resulta em uma menor sensação de cansaço. Essa substância também é importante para que possamos sentir sono, por isso, o consumo exagerado de café ou de bebidas com cafeína pode causar dificuldades para adormecer.