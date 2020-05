Cães e gatos devem praticar distanciamento social?

Apesar de serem raros os casos de animais infectados pelo coronavírus, cães e gatos também devem praticar distanciamento social para conter o avanço da pandemia.

Em um comunicado oficial, a Federal And Drug Administration (FDA), agência americana análoga à Anvisa, recomenda que os animais não interajam com humanos e outros animais fora de casa durante o período da quarentena.

O artigo diz ainda que donos de animais de estimação devem evitar passear com eles em parques e outros locais que possam ter um grande número de pessoas.

No Brasil, o Ministério da Saúde já recomendou, em uma fala sobre o coronavírus, que as pessoas sempre lavem as mãos após a interação com animais.

Não há casos de animais que tenham infectado humanos com o novo coronavírus. No entanto, em alguns casos raros, cães, gatos, tigres e leões contraíram a covid-19.