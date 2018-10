Cadeira de rodas e outros objetos de Stephen Hawking serão leiloados

Objetos pessoais do físico britânico Stephen Hawking, como um roteiro da série “Os Simpsons” e sua tese de doutorado autografada, serão leiloados a partir de quarta-feira, 31, em Londres.

Entre os 22 lotes postos à venda pela Christie’s estão uma cadeira de rodas, um dos primeiros exemplares de seu livro “Uma breve história do tempo”, marcado com a impressão do seu polegar e alguns artigos científicos que criaram a reputação do cientista. Esses objetos ilustram a genialidade e determinação de Hawking, morto em 14 de março aos 76 anos, após ter dedicado sua vida a tentar desvendar os segredos do universo.

Hawking publicou sua tese em 1965, quando era estudante em Cambridge, dois anos depois de ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), que progressivamente lhe tirou os movimentos. Sua primeira mulher, Jane, datilografou para ele as 117 páginas de sua tese. Mas Hawking escreveu de próprio punho “Esta tese é meu trabalho original”, assim como várias equações matemáticas, e assinou.

Este documento, intitulado “As propriedades dos universos em expansão”, é o maior destaque do leilão e está avaliado entre 100.000 e 150.000 libras esterlinas.

Sua cadeira de rodas de couro vermelho, com a qual o físico se locomovia no fim dos anos 1980 e que pilotava com auxílio de uma alavanca foi avaliada entre 10.000 e 15.000 libras.

Quando publicou, em 1988, “Uma breve história do tempo”, Stephen Hawking já não conseguia escrever. O exemplar levado a leilão tem a impressão do polegar do pesquisador.

Uma cópia do roteiro de um episódio de 2009 da série “Os Simpsons” do qual participou foi avaliado entre 2.000 e 3.000 libras. As frases do personagem de Stephen Hawking, que foram pronunciadas pelo sintetizador de voz que ele usava para falar, estão realçadas em amarelo no documento.

O leilão será feito pela internet entre 31 de outubro e 8 de novembro.