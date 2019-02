Boeing e SpaceX construirão espaçonaves tripuladas para NASA

A NASA anunciou nesta terça-feira que a Boeing e a SpaceX construirão as duas primeiras naves espaciais privadas capazes de transportar astronautas até a Estação Espacial Internacional (ISS) para acabar com a dependência americana das Soyuz russas.

Trata-se de um contrato potencial de 6,8 bilhões de dólares, informou o chefe da agência espacial americana, Charles Bolden, que fez o anúncio no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Cañaveral, Flórida.

A Boeing ficou com a maior parte do contrato, 4,2 bilhões de dólares, enquanto os restantes 2,6 bilhões ficarão com a SpaceX.

“Hoje demos um passo gigante que nos aproxima da possibilidade de enviar nossos astronautas em uma nave espacial americana”, afirmou Bolden.

“A sociedade entre a Boeing e a SpaceX promete gerar a oportunidade de que mais pessoas experimentem a emoção de fazer voos espaciais”, disse ainda.

“Confiar à indústria privada a responsabilidade de manipular o transporte para e da órbita terrestre baixa permite à NASA concentrar-se mais em um ambicioso voo para Marte”, acrescentou.

Os primeiros voos destas naves devem acontecer em 2017.

O contrato cobre um total de seis missões tripuladas para a ISS para cada uma das duas companhias.

Os Estados Unidos ficaram sem uma nave espacial de propriedade do governo para transporte de carga ou tripulação para a estação depois que a Nassa encerrou o programa de ônibus espaciais em 2011. Desde então, depende das naves russas Soyuz para viajar até a EEI.