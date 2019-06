Biópsia líquida para todos tipos de câncer está descartada para 2019

E se um simples exame de sangue pudesse dizer se você tem câncer? Esse tem sido o foco da Grail, fundada pela Illumina com financiamento de Jeff Bezos e Bill Gates. Mas, depois de uma euforia antecipada e a promessa de um teste de biópsia líquida para todos os tipos de câncer já em 2019, os planos perderam impulso.

Novos detalhes de um estudo da Grail foram apresentados no encontro da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) em Chicago, na última sexta-feira. Médicos e analistas acreditam que ainda é cedo para avanços.

O analista Mark Massaro, da Canaccord, classificou os resultados da Grail como conflitantes. “Ainda há muitas questões”, escreveu em relatório para clientes.

Um índice de detecção geral de 55% para vários tipos de câncer, não importa em qual estágio, parece muito baixo para ser usado por médicos e muito incerto para garantir o reembolso de seguradoras, disse.

“A Grail pode ter que redirecionar sua estratégia de detecção de todos os tipos de câncer” e adotar abordagens mais direcionadas”, disse Massaro. A Guardant Health já prepara sua própria abordagem direcionada e anunciou recentemente que planeja inscrever mais de 10 mil pacientes em um estudo este ano para detectar câncer de cólon.

Para a biópsia líquida, porém, uma solução simples e acessível seria provavelmente a melhor, disse Joydeep Goswami, presidente de sequenciamento de próxima geração em oncologia da Thermo Fisher Scientific.

O teste Guardant360 da Guardant Health, que mapeia cânceres existentes e ajuda médicos a encontrarem os tratamentos adequados, custa cerca de US$ 7 mil, mas o exame Lunar da empresa, ainda em desenvolvimento, visa detectar precocemente o câncer e medir a probabilidade de recorrência por menos de US$ 1 mil, disse Helmy Eltoukhy, presidente da Guardant Health.

Oncologistas que conversaram com o analista Puneet Souda, do SVB Leerink, durante o encontro da ASCO concordam que é muito cedo para uma detecção precoce abrangente para todos os tipos de câncer. Mas, no futuro, a estimativa da Guardant para o potencial do mercado, de US$ 18 bilhões, “provavelmente será conservadora”, escreveu Souda. A estimativa anterior do analista para o mercado combinado de detecção precoce e monitoramento de recorrência indicava uma cifra superior a US$ 30 bilhões.