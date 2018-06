Biólogo Svante Pääbo vence Prêmio Princesa das Astúrias de Pesquisa

Oviedo – O biólogo sueco Svante Pääbo, especialista em genética evolutiva e que centrou o seu trabalho no estudo do genoma completo do Neandertal e nas primeiras populações da pré-história, recebeu nesta quarta-feira o Prêmio Princesa das Astúrias de Pesquisa Científica e Técnica 2018.

Diretor do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, Pääbo, de 63 anos, é considerado como um dos fundadores da paleogenética, disciplina com a qual demonstrou que os humanos modernos se misturaram e cruzaram com neandertais.

A decisão do júri destaca a contribuição do pesquisador ao desenvolvimento de “métodos precisos para o estudo do DNA antigo que permitiram a recuperação e a análise do genoma de espécies desaparecidas há centenas de milhares de anos”.

“As suas descobertas obrigam a reescrever a história da nossa espécie”, acrescentou a ata, ressaltando particularmente o seu trabalho de sequenciamento do genoma dos neandertais e a descoberta que genes destes e outros humanos extintos fazem parte do acervo genético da Humanidade.

Pääbo estudou História da Ciência, Egiptologia, Russo e Medicina na Universidade de Uppsala, na Suécia, foi pesquisador do Departamento de Biologia Celular, no qual também fez doutorado em 1986, e desde 1997 é diretor do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, na cidade de Leipzig, na Alemanha.

Ele concorreu com outras 38 propostas de 17 nacionalidades. Este foi o sétimo prêmio a ser entregue nesta edição dos prêmios após os concedidos a Martin Scorsese (Artes), Alma Guillermoprieto (Comunicação e Humanidades), Amref Health Africa (Cooperação Internacional), Reinhold Messner e Krzysztof Wielicki (Esportes), Fred Vargas (Letras) e Michael J. Sandel (Ciências Sociais).

Cada um dos oito Prêmios Princesa das Astúrias é composto por uma reprodução de uma escultura desenhada por Joan Miró, 50 mil euros (pouco mais de R$207 mil), um diploma e uma medalha, entregues pelo rei Felipe VI da Espanha em cerimônia no final de outubro.