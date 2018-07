Beber de 6 a 7 xícaras de café por dia reduz risco de morte, diz estudo

São Paulo – Rico em antioxidantes saudáveis, muitas são as pesquisas que giram em torno dos benefícios do café.

Um estudo recente, publicado pela JAMA Internal Medicine, concluiu que beber grande quantidade de café reduz o risco de morte.

O levantamento foi comandado por pesquisadores do U.S. National Cancer Institute e feito com mais de 14.200 voluntários, entre 38 e 73 anos, durante 10 anos.

As primeiras conclusões afirmavam que duas a três xícaras por dia poderiam reduzir o risco de morte em 12%.

Agora, os estudiosos descobriram que seis a sete xícaras diariamente podem reduzir em até 16% o risco de morte prematura.

Prevenção do coração

Outro estudo publicado recentemente no Journal of American College of Cardiology sugeriu que a cafeína pode também ser forte aliada à saúde do coração e prevenir inclusive algumas anomalias.

Segundo a pesquisa, o café pode proteger o coração da fibrilação atrial, uma espécie de arritmia que faz com que o órgão bata de forma irregular.

Por ter ação antioxidante, o café ajuda a neutralizar resíduos negativos das células, preservando assim a saúde do tecido e aumentando a longevidade do músculo cardíaco.

A recomendação, no entanto, é que a dose diária de cafeína não ultrapasse 300 miligramas, aproximadamente três xícaras.

Outra indicação importante é que a cafeína seja consumida em forma de café ou chá e nunca nos energéticos, pois esses contêm em sua composição elementos que podem ser prejudiciais à saúde.