Baleia morre na Tailândia após engolir 80 sacolas de plástico

Bangcoc – Oitenta bolsas de plástico foram encontradas no estômago de uma baleia piloto que morreu no sul da Tailândia após vômitos e convulsões, publicou neste domingo a imprensa local.

O animal foi resgatado após ser avistado na segunda-feira flutuando inerte e incapaz de nadar no canal de Songhkla, mas acabou morrendo na sexta-feira devido à obstrução intestinal.

Antes de morrer expulsou pela boca cinco bolsas de plástico entre espasmos.

Segundo informou o departamento de Recursos Litorâneos e Marítimos do país, a autópsia revelou que a baleia tinha 80 bolsas de plástico no estômago, com um peso de oito quilos.

O Greenpeace denunciou que oito milhões de toneladas de lixo vão parar todos anos nos oceanos.

Neste despejo estão trilhões de bolsas ou fragmentos de plástico que causam todos os anos a morte de milhares de exemplares de fauna marinha.