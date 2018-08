Bactéria presente na saliva dos pets pode matar humanos até com lambida

São Paulo – Uma bactéria presente na saliva da maioria dos cães e gatos pode levar o ser humano à morte. A bactéria é a capnositopefaga e a infecção pelo contato com ela é raríssima.

Mas uma mulher morreu nos Estados Unidos neste mês, após ter sido infectada pela bactéria. Os médicos suspeitam que a infecção tenha sido causada por uma lambida de seu cachorro.

Em entrevista à CNN, o marido da vítima disse que a família suspeitou que ela tivesse apenas uma gripe. Mas os antibióticos comuns não tiveram efeito e, depois de dois dias internada, ela faleceu.

Segundo os médicos que atenderam a paciente, o contato com a bactéria capnositopefaga é raramente problemático e quase nunca fatal. Mas, para algumas pessoas, as consequências podem ser devastadoras.

Em outro caso recente, um homem teve uma perna amputada devido a uma infecção causada pela mesma bactéria. A causa mais provável do problema, de novo, é a lambida de um cachorro. Assim como no caso anterior, os médicos ressaltam que a infecção é extremamente rara, em especial quando não há mordida do bicho.

Segundo o jornal The Independent, apenas 500 casos de infecção causada por capnositopefaga foram registrados nos Estados Unidos e no Canadá, sem que houvesse uma mordida de animal.