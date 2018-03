Atividade humana ameaça suprimento de comida, água e energia, diz ONU

Oslo – As atividades humanas estão causando um declínio alarmante na variedade da flora e da fauna na Terra e ameaçando os suprimentos de alimentos, água potável e energia, segundo um estudo de biodiversidade apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta sexta-feira.

A poluição, a mudança climática e os desmatamentos para liberar terras para o cultivo estão entre as piores ameaças à natureza, de acordo com os mais de 550 especialistas que formularam uma série de relatórios aprovados por 129 governos depois de conversas na Colômbia.

“A biodiversidade, a variedade essencial de formas de vida na Terra, continua a declinar em todas as regiões do mundo”, escreveram os autores. “Esta tendência alarmante ameaça a qualidade de vida das pessoas em todo lugar.”

Quatro relatórios regionais cobriram as Américas, a Ásia e o Pacífico, a África, a Europa e a Ásia Central –todas as áreas do planeta, com exceção dos pólos e dos altos-mares.

O relatório das Américas estimou que o valor da natureza para as pessoas – como lavouras, madeira, purificação de água ou turismo – é de ao menos 24,3 trilhões de dólares por ano, o equivalente ao produto interno bruto (PIB) da região, do Alasca à Argentina.

Quase dois terços destas contribuições naturais estão em declínio nas Américas, disse o documento.

“A biodiversidade e as contribuições da natureza para as pessoas soam para muitos como algo acadêmico e muito distante de nossas vidas diárias”, disse Robert Watson, presidente da Plataforma Intergovernamental de Ciência e Política sobre Biodiversidade e Serviços para Ecossistemas (IPBES).