Astrônomo de Harvard fala de primeiro encontro com alienígenas

São Paulo – Avi Loeb, chefe do departamento de astronomia de Harvard, passou a carreira se preocupando com a questão para a qual ainda não temos resposta: estamos sozinhos no universo? No entanto, se isso acontecesse, como seria? Para Loeb, seria algo sem precedentes.

“Eu não posso dizer como esse momento seria. Mas ele seria chocante. Porque nós temos nossos vieses pessoais gerados por nossas experiências. Imaginamos que outros seres sejam parecidos com a gente. Mas eles podem ser radicalmente diferentes”, afirmou Loeb, em entrevista à revista alemã Der Spiegel.

“Se você pensar na história da humanidade, a perspectiva mudou conforme evoluímos – da uma pessoa para uma família, para uma tribo, para um país e, por fim, descobrimos outros continentes habitados. Se nós encontrarmos seres fora do planeta Terra, isso seria o maior passo que já demos”, declarou Loeb.

Ele não diz acreditar que vida alienígena será encontrada ainda enquanto estiver vivo, mas crê que serão encontrados detritos antes de seres biológicos. Isso porque ele acredita que outras civilizações tenham tido vidas curtas e se destruído com guerras ou morrido em inversões climáticas. Esse trabalho, diz Loeb, seria de arqueologia espacial.

“Pensar em civilizações distantes não é especulativo. Sabemos que existimos, pelo menos uma forma de vida desenvolveu tecnologia avançada. E sabemos que existem condições semelhantes às da Terra em um quarto de todos os sistemas planetários em torno de outras estrelas. Por que, então, não deveria haver seres inteligentes em outro lugar?”, afirma Loeb, que especula que outras civilizações podem ser mais tecnologicamente avançadas do que a nossa e que podemos aprender muito com elas – caso sejam pacíficas.

Apesar de alguns eventos astronômicos terem levantado hipóteses sobre vida alienígena nos últimos anos, como uma suposta megaestrutura espacial (que eram apenas luzes de estrelas) e o astro intergalático em formato de charuto – que Loeb não descarta que seja uma espaçonave alienígena, apesar das análises serem inconclusivas –, os astrônomos não encontraram nenhuma evidência cabal de vida fora da Terra. Ao menos, por enquanto.