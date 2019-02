Astronauta “superpop” volta para a Terra hoje

São Paulo – O astronauta canadense Chris Hadfield volta para a Terra nesta segunda-feira (13). Após seis meses na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), Hadfield volta popular e com milhares de fãs ao redor do mundo.

O astronauta deve pousar a bordo de uma cápsula Soyuz às 23h30, segundo o horário de Brasília, nas estepes do Cazaquistão, junto com o astronauta russo Roman Romanenko e o americano Tom Marshburn.

Popular nas redes sociais com mais de 800 mil seguidores no Twitter, o comandante da Expedição 35 assumiu a liderança da estação em março de 2013 até maio. Durante a missão, Hadfield se tornou o primeiro homem a gravar uma música no espaço e costuma publicar muitas fotos da Terra.

Durante sua rotina de trabalho, Hadfield separou várias horas de sua jornada espacial para explicar, em vídeos, como é viver no espaço.

Revelou curiosidades sobre como é dormir, comer, escovar os dentes, chorar, fazer exercícios e até fotografar a Terra do espaço.

Hadfield supervisionou durante o fim de semana os trabalhos de dois americanos da ISS. Os astronautas saíram ao espaço para substituir uma bomba com defeito da estação para interromper um vazamento de amônia em uma missão de emergência.

No domingo (13), Hadfield divulgou um vídeo em que faz um cover de “Space Oddity” para se despedir da ISS. A música de David Bowie é considerada um clássico de 1969.

Durante a canção de pouco mais de cinco minutos, o canadense se movimenta lentamente, pega seu violão que flutua, toca o instrumento e observa o espaço pelas janelas da ISS. A voz e o solo de violão do astronauta foram gravadas na ISS, mas a mixagem foi feita por uma equipe na Terra.

Recentemente, o astronauta já havia protagonizado um dueto com estudantes canadenses por streaming. A música escolhida foi uma composição em parceria com o músico Ed Robertson: “ISS — Is Somebody Singing?”.