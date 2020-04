Astronauta dá dicas de como enfrentar o isolamento social do coronavírus

A recomendação de órgãos de saúde e de governos de todo o mundo é quase unânime: fique em casa. Enfrentar o isolamento social não é fácil, mas necessário para evitar a disseminação do novo coronavírus. Mas existe uma forma de fazer isso sem que você prejudicar a saúde física e mental.

“Ficar preso em casa pode ser um desafio. Quando eu morei na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) por quase um ano não foi fácil. Quando eu queria dormir, estava trabalhando”, escreveu o astronauta Scott Kelly ao jornal The New York Times. “Quando acordava, também já estava no trabalho.”

Segundo Kelly, uma das recomendações é montar uma agenda de tarefas para ser executada. As atividades ter tempo de duração e horário para começarem e terminarem. O cronograma deve incluir o tempo de sono e o de exercícios físicos.

Outra recomendação é dosar as atividades para não fazer tudo de uma só vez. Seja trabalho ou diversão. “Separe algum tempo para atividades de lazer. Eu me reunia com a tripulação para uma noite de filmes. Eu assisti toda a série Game of Thrones. Duas vezes”, afirma.

Outra dica é um pouco mais controversa: saia de casa. O astronauta lembra que pesquisas ressaltam os benefícios para a saúde mental do contato com a natureza. Neste caso, a orientação é evitar aglomerações para a prática de exercícios como corrida e caminhada, além de evitar o contato físico.

Arranjar um hobby também pode ser uma boa neste momento. Vale ler um livro ou aprender a tocar um instrumento, por exemplo. Neste segundo caso, vale lembrar do astronauta Chris Hadfield que gravou, do espaço, uma versão especial da música Space Oddity, de David Bowie.

Kelly ainda indica o uso de um diário pessoal para relatar as experiências no dia a dia de isolamento. Outra recomendação é separar algum tempo do dia para fazer contato com outras pessoas e compartilhar experiências. A última dica é a de sempre. “Lave suas mãos. Sempre”, afirma.