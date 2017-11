Asteroide potencialmente perigoso passará perto da Terra

São Paulo – Um asteroide de 5 km de diâmetro passará perto da Terra em 16 de dezembro deste ano. Chamado 3200 Phaethon, ele é o terceiro maior dos corpos celestes considerados potencialmente perigosos pela Nasa, a agência espacial norte-americana.

A distância estimada do asteroide em relação à Terra é de 10,4 milhões de quilômetros. Seu potencial danoso existe no longo prazo, uma vez que sua rota pode levar centenas ou milhares de anos para se alterar, colocando nosso planeta em seu caminho.

De acordo com a Nasa, não há motivo para preocupação com a passagem do dia 16 de dezembro.

A próxima vez em que o 3200 passará perto da Terra será em 2050, mas é em 2093 que ele estará o mais perto que já esteve de nós, sete vezes mais distante do que a lua.

A ocasião será uma boa oportunidade para a observação nos observatórios de Porto Rico e da Califórnia, segundo a BBC.