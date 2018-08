Asteroide passará “perto” da Terra nesta quarta-feira

São Paulo – Um asteroide passará relativamente perto da Terra nesta quarta-feira (29), de acordo com a Nasa, a agência espacial americana. Nomeado 2016 NF23, ele viaja a 30 km/h e passará a 4,8 milhões de quilômetros do nosso planeta.

O asteroide não representa nenhum risco para a vida na Terra, uma vez que não tocará o solo e continuará seu percurso pelo espaço. Ainda assim, ele é classificado como potencialmente perigoso pela Nasa, porque estará a menos de 7,8 milhões de quilômetros de distância da Terra.

O tamanho do astro chama a atenção. Ele é maior do que pirâmides do Egito. Seu tamanho, porém, não pode ser medido com precisão. Sabe-se que ele tem entre 70 e 150 metros de diâmetro.

Vale notar que a Nasa já alertou que não há nenhuma previsão de asteroides perigosos atingirem o nosso planeta nos próximos anos.