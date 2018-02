Asteroide passa bem perto da Terra na noite desta sexta-feira

O asteroide 2018 CB passa hoje (9), às 20h30 (horário de Brasília), bem próximo da Terra – o equivalente a menos de um quinto da distância do planeta até a Lua, segundo informações da agência espacial dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês).

De acordo com a agência, o asteroide tem entre 15 e 40 metros e foi descoberto no último domingo (4) por um programa de monitoramento norte-americano gerenciado pela Nasa.

“Embora o 2018 CB seja muito pequeno, pode ser bem maior que o asteroide que entrou na atmosfera de Chelyabinsk, Rússia, há quase exatos cinco anos, em 2013”, informou o diretor de um dos centros de estudo da agência, Paul Chodas.

Segundo Chodas, asteroides do tamanho do 2018 CB não se aproximam da Terra com tanta frequência. Ele explicou que o evento talvez ocorra apenas uma ou duas vezes ao longo do período de um ano.